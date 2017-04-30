"التضامن" ترسل فريقا للبحث عن "الراقص مع الكلاب" بعد أنباء عن هروبهالأحد، 30 ابريل 2017 03:06 م
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي متابعتها الدائمة لحالة الطفل عبد الرحمن، المشهور إعلامياً بـ “بالراقص مع الكلاب”.
يأتي ذلك فيما أرسلت الوزارة اليوم الأحد فريقا للبحث عن عبد الرحمن، بمجرد ترديد معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أن الطفل هرب من جديد من أسرته بعدما كانت الوزارة سلمته إلى والده، ووجهت وزيرة التضامن غادة والي بإيداعه مؤسسة الحرية عند العثور عليه.
وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أنه كان قد تم إيداع الطفل عبد الرحمن نادي فكري (13 سنة) وشقيقه الأصغر مصطفي نادي فكري (8 سنوات) بدار رعاية “فيس”، وهي من الدور التي تختص برعاية أطفال الشارع وتأهيلهم لدمجهم بأسرهم والمجتمع، وأضافت أنه بعد قضائه فترة في الدار خضع فيها لجلسات تأهيل، قام والد الطفل باستلامه من المؤسسة بناءا على طلبه ورغبة الطفلين الشديدة للعودة إلى أسرتهما، وذلك بمقتضى محضر رقم 2800 إداري السلام.
وأضافت الوزارة أنها تابعت عبد الرحمن بعد تسليمه إلى أسرته، حيث تم عمل جلسات دعم وتأهيل نفسي للطفلين وأسرتهما من خلال فريق الشارع وأخصائي من مؤسسة “فيس” في منزل الأسرة المقيمة بمنطقة صفط اللبن.
كما قامت الوزارة بعمل بحث عائلي للأسرة للوصول إلى حقيقة ظروف الأسرة وخاصة الأب لمعرفة احتياجاتهم والمساعدة في توفيرها، حيث تم عمل معاش تكافل لوالد الطفل عبد الرحمن بالإضافة إلى متابعة فريق من الأخصائيين تنفيذ جلسات توعية اجتماعية لأسرة الطفل.
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