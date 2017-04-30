دعت النائبة هبة هجرس عضو المجلسين القومي للمرأة والقومي للإعاقة الدول الإفريقية لحذو مصر وإعلان عام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبح عام الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع بلدان القارة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها النائبة في ختام فعاليات الدورة الثانية للجنة الفنية المتخصصة للشئون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي والتي عقدت بالعاصمة الجزائرية بحضور عدد كبير من وزراء العمل والشئون الاجتماعية وممثلين عنهم والمعنيين بقضايا الإعاقة ب48 دولة أفريقية وناقشت مسودة بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في إفريقيا.

وقالت إنه في الوقت الذي يشهد واقع الأشخاص ذوى الإعاقة طفرات كبيرة في مستوى حصولهم على حقوقهم في كل دول العالم يصدمنا واقع أبناء هذه الشريحة في معظم دول القارة فما زالوا يعانون أشد المعاناة في الحصول على حقوقهم في فرص تعليم عادلة وفرص علاج وخدمات طبية تفي باحتياجاتهم، ولم تخطوا معظم دول القارة خطوات جادة في مجال دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في مختلف قطاعات الحياة، كذلك فقد وقعت وصدقت دول أفريقية عديدة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن ذلك لم يضاهيه تنفيذ هذه الدول لما جاء في الاتفاقية بشأن ضمان حقوق هذه الشريحة.