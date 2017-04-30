هنأت النقابة العامة للفلاحين برئاسة حسين عبدالرحمن عمال مصر بعيدهم السنوي، قائلة: “إن جموع الفلاحين يعتزون بالدور الوطني لعمال مصر بجانب المزارعين في دعم وتنمية والاقتصاد القومي”، داعية الله عز وجل أن يظل العمال والفلاحين دوما في عطاء دائم وأن يكونوا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في مسيرة التنمية لبناء دولة قوية”.

وطالب نقيب الفلاحين الدولة بالالتزام باستمرار مساندة العمال والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، قائلا “وفي المقابل أيضا على العمال مواصلة عملية الإنتاج والبناء في مختلف قطاعات التنمية للنهوض بالاقتصاد المصري حتى نستطيع معا أن نبني دولة قوية لنا والأجيال التي ستأتي بعدنا”.

وأشاد حسين عبدالرحمن بكلمة الرئيس السيسي في عيد العمال والتي تضمنت الكثير من المعاني والدلالات المهمة تؤكد على فهم ووعي كاف لملف العمال والمصانع، قائلا :”إن الرئيس السيسي صارحنا بما يدور في خلده نحو مشاكل العمال وما يتطلبه الإنتاج من تشريعات تضمن حقوق العامل وصاحب العمل”.‎