صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، بأن حركة الملاحة في القناة قد حققت رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة خلال اليوم وأمس بعبور 111 سفينة من الإتجاهين بإجمالي حمولات 7.1 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة اليوم 62 سفينة بإجمالي حمولات 3.442 مليون طن وكانت أكبر سفينة من الشمال سفينة الحاويات الدانمركية العملاقة Merit Maersk قادمة من روتردام ومتجهة إلى سنغافورة.

بينما كانت أكبر سفينة من الجنوب ناقلة البترول العملاقة GENE وترفع علم جزر مارشال وعبرت القناة بحمولة جزئية 163 ألف طن بعد تفريغ جزء من حمولتها في خط أنابيب السوميد وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين هيئة قناة السويس والشركة العربية لخطوط الأنابيب (سوميد). هذا وقد بلغ عدد السفن العابرة للقناة أمس السبت 49 سفينة بحمولات قياسية بلغت 3.606 مليون طن.

وأرجع الفريق مميش أسباب الزيادات الكبيرة التي تشهدها حركة التجارة المارة بالقناة حاليًا إلى تحسن حالة الإقتصاد العالمي ومشاريع التطوير المستمرة التي قامت بها هيئة القناة وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة وتطوير المواني خاصة ميناءي شرق وغرب بورسعيد وزيادة أعماقها، مما أدى إلى رفع تصنيف تلك الموانئ، بالإضافة إلى السياسات التسويقية المرنة التي تتبعها الهيئة لجذب الخطوط الملاحية العالمية للقناة.