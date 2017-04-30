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لجنة المسابقات تغرم "إيناسيو" 15 ألف جنيه
البرتغالي أوجستو إيناسيو

لعدم حضوره المؤتمر الصحفي

لجنة المسابقات تغرم "إيناسيو" 15 ألف جنيه

الأحد، 30 ابريل 2017 03:02 م
أ ش أ

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، توقيع غرامة مالية على البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك، قدرها 15 ألف جنيه، لعدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام طنطا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وعقدت لجنة المسابقات اجتماعا اليوم الأحد برئاسة عامر حسين، وقررت أيضا تغريم أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لوادي دجلة، مبلغ خمسة آلاف جنيه، نظرا لما بدر منه عقب مباراة فريقه مع سموحة، بالإضافة إلى تغريم ناديي وادي دجلة وسموحة مبلغ ألفي جنيه لكل منهما لعدم التزام الجهاز الفني بالمنطقة الفنية.

وقررت اللجنة، إيقاف جهاد السيد لاعب الداخلية، ومحمود شعبان ومحمد عطوة ثنائي الاتحاد السكندري، وسعد حسني وعصام صلاح لاعبي طلائع الجيش، لمدة مباراة لحصولهم على الإنذار الثالث، بالإضافة إلى إيقاف محمود جابر إداري النادي المصري مباراة للاعتراض على قرارات التحكيم.

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