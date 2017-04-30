التقى سكرتير عام محافظة أسيوط المهندس محمد عبد الجليل النجار، اليوم الأحد ، وفدًا من بعثة الفاو في مصر الخاصة بمشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذية للأسر المصرية وفريق عمل المشروع بمديرية الزراعة لمناقشة أفكار المشروع وأهدافه في كيفية إعداد الأغذية عالية القيمة بأقل تكلفة.

وقال سكرتير المحافظة في تصريح له اليوم ، إن الوفد عرض خلال الزيارة كافة الأنشطة المنفذة من المشروع والذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة الأسر الفقيرة باستهداف السيدات بتدريبهم على استخدام المتاح داخل القرية لإعداد الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والتكلفة المنخفضة وتدريبهم على بعض الأعمال البسيطة التي تستطيع أن تؤديها من داخل المنزل وتعود عليها بالربح.

من جانبه أشار ممثل الفاو الإقليمي الدكتور حسين جادين ، إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى استهداف الشباب لتعليمهم الحرف اليدوية لعمل المشروعات الخاصة الصغيرة لتوفير فرص العمل والمساعدة في حل مشكلة البطالة ومساعدة صغار المزارعين على الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية وزراعتها بالمحاصيل التي تدر ربحًا عاليًا يرفع من مستوى الدخل.

وأوضح مدير مديرية الزراعة المهندس إبراهيم سرور، أنه تم اختيار 5 قرى في مركزي أبنوب والفتح للعمل بها حيث بدأ العمل فعليا في 3 قرى وجاري استكمال المشروع والعمل بباقي القرى ..مشيرا إلى أنه تم بالفعل عمل مدرسة حقلية حياتية عن محصول البصل بقرية السوالم البحرية ومدرسة حقلية حياتية عن محصول الباذنجان بقرية دير شو بمركز أبنوب ومدرسة حقلية أخرى عن محصول السمسم بقرية منشأة المعصرة بمركز الفتح.