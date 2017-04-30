المرصد السوري: 60 غارة على ريف حماة الشمالي تسفر عن مقتل 8 عناصر من الدفاع المدني

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) بمقتل 8 عناصر من الدفاع المدني جراء 60 غارة جوية شنتها قوات الجيش والمقاتلات الروسية على بلدة كفر زيتا ومناطق في اللطامنة وعدد من المحاور الأخرى بريف حماة الشمالي .

وأوضح المرصد - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الأحد/ - أن القوات السورية قصفت مناطق متفرقة في قرية /تلول الحمر/ بريف حماة الجنوبي، كما قصفت بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة /اللطامنة/ الواقعة بالريف الشمالي علاوة؛ على استهدافها مناطق في بلدة كفر زيتا.

من جانبهم قال ناشطون سوريون إن طائرات مروحية ألقت عدة براميل متفجرة تحوي غازات سامة على المناطق السكنية في “اللطامنة” ، مما أدى إلى وقوع حالات اختناق.