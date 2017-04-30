تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني بالسويس، من القبض على خلية لتنظيم “داعش” بمحافظة السويس، قبل قيامها بتسفير شباب للقتال في سوريا، والتدريب من أجل العودة لتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.

ونجحت قوات جهاز الأمن الوطني بالسويس، بالتعاون مع مديرية أمن السويس، بقيادة اللواء مصطفى شحاتة، مدير الأمن، في القبض على اثنين من العناصر المنتمية لخلية “داعش”، وجار ضبط آخرين.

وقام ضباط جهاز الأمن الوطني بالسويس، بضبط مراسلات ومستندات ومحادثات بين المضبوطين وقيادات داعش في سيناء وسوريا.