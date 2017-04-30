قلل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الاسبانى من أهمية الإهانات التي تعرض لها وصديقته المغنية الكولومبية شاكيرا في مدرجات ملعب (كورنيلا إل برات) الليلة الماضية خلال ديربي كتالونيا أمام اسبانيول، مشيرا إلى أنه يستمتع كثيرا في هذا الملعب وفي ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل ريال مدريد.

وقال بيكيه فى تصريح للصحفيين اليوم نقلته وكالة الانباء الاسبانية” أهم شيء أن المباراة انتهت بفوز البرسا بثلاثية نظيفة ولابد أن نعترف بأن من يصرخون فى المدرجات يحاولون تفريغ شحنات الإحباط في حياتهم..هذا “صخب أقلية”..استمتع كثيرا هنا..فهو أكثر ملعب يروق لي بجانب البرنابيو”.

وعن فرص البرسا في التتويج باللقب أكد نجم دفاع الفريق ” علينا أن نفوز في جميع المباريات وننتظر أن يخسر الريال نقاط”.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا بـ81 نقطة وهو مثل رصيد ريال مدريد الوصيف إلا أنه يتفوق عليه في المواجهات المباشرة علما بأن الملكي له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.