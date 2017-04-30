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الأحد 30 ابريل 2017 02:05 مساءً
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تظاهرة بـ"سانتياجو" لمطالبة الحكومة التشيلية بتسريع استقبال لاجئين سوريين
اليمين التشيكي يتظاهر ضد المهاجرين

تظاهرة بـ"سانتياجو" لمطالبة الحكومة التشيلية بتسريع استقبال لاجئين سوريين

الأحد، 30 ابريل 2017 02:04 م
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تظاهر المئات في عاصمة تشيلي سانتياجو اليوم الأحد ، لمطالبة الحكومة باستقبال أعداد أكبر من اللاجئين السوريين، وتسريع حصولهم على تأشيرة الدخول إلى البلاد.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن نحو 500 ناشط يحملون بالونات بيضاء وملصقات صور لأطفال سوريين اتجهوا نحو القصر الحكومي بتشيلي فى تظاهرة للترحيب بقدوم اللاجئين السوريين.

وأقام الناشطون مقبرة رمزية لأطفال سوريين من ضحايا الحرب، لتذكير الحكومة التشيلية أن ثمن الإبطاء في إصدار التأشيرات يكلف الأطفال السوريين حياتهم.

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