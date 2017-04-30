تفاصيل أول مجلة لـ«المكفوفين» في مصر

استضافت الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، صباح الأحد، الكاتب الصحفي، أحمد رياض أبو هميلة، مدير تحرير مجلة “الأخبار برايل”، وهي أول مجلة تصدر للمكفوفين في مصر والشرق الأوسط.

وننشر أبرز تصريحات “أبو هميلة” لبرنامج “هذا الصباح”:

1-تكريمي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني للشباب أشعرني بالسعادة والتشجيع وحملنا المسئولية حتى نكون على قدر هذا التكريم.

2- المجلة خرجت في إطار حلم وهو مخاطبة فئة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة تصل لـ15 مليون وظلت مهمشة لفترة كبيرة ولا أحد يعبر عنها أو يقدرها.

3- شريحة المكفوفين في مصر تمثل 2 مليون وكان لديهم إحساس صعب لعدم قدرتهم على قراءة الجرائد والمجلات العادية.

4- طريقة “برايل” هي طريقة هندسية يتضح من خلالها الحروف باللمس وهي طريقة تساعد جميع المكفوفين على القراءة.

5- سيكون في المجلة قسم للأخبار المقروءة بالطريقة العادية دون طريقة “برايل” حتى يتمكن القارئ من قراءة محتوى المجلة.

6- المجلة شهرية تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم وهي متخصصة في الجمهور ولكنها شاملة في المضمون، وشمل أول عدد حوارًا مع وزير الشباب والرياضة.

7-في قسم خاص بالمجلة لمقالات الرأي وسيكتب للمجلة كل من الإعلامي أسامة كمال والكاتب سليمان جودة إضافة إلى عدد آخر من الكتاب.

8- تواجهنا بعض الصعوبات مع المصادر الصحفية التي تستنكر كون المجلة تصدر بطريقة “برايل” وتوجه لقارئ متخصص.

9- هيئة تحرير المجلة جميعها من شباب ذوي الاحتياجات الخاصة من خريجي كليات الإعلام ولديهم خبرة في الصحافة.

10- داري بيني وبين الرئيس حوارًا وشكرته على التكريم واهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة، ليرد الرئيس بأنه كتب بعض الملاحظات لدعم تجربة “الأخبار برايل” ومشاريع أخرى تقف بجانب ذوي الاحتياجات.

11- توزيع المجلة يعتمد على استراتيجية التوزيع بالهدف بمعنى أننا نهتم بأماكن تواجد المكفوفين مثل المكتبة المركزية بجامعة القاهرة وجميع المكتبات بالمحافظات والجمعيات الأهلية الخاصة بالمكفوفين وغيرها.

12- يسهل اقتناء المجلة مقابل 10 جنيهات رغم أن طباعة المجلة مكلف للغاية لأن تكلفة النسخة الواحدة يصل لـ50 جنيهًا.

13- سيكون هناك إعلانات عادية وإعلانات آخرى لطريقة “برايل” حتى يتمكن المكفوف من قراءة الإعلان دون مساعدة.

14- أكثر موضوع أسعدني في المجلة هو موضوع “مولد الحلم” لأن مولد المجلة هو مولد حلم كبير لكل مكفوف.

15- سيكون هناك عدد هام بمناسبة حلول شهر رمضان المقبل وسيشمل توسعات في السياسة التحريرية إضافة إلى بعض التجديدات.

ومن جانبه، قال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن المجلة تعد بداية لدعم المكفوفين وسيتبعها الكتاب الملموس بطريقة برايل، موضحًا أنه يوصل المجلة للجمعيات والمدارس المختصة مجانًا، متمنيًا أن تتواجد المجلة في جميع قصور الثقافة ومراز الشباب، ومكتبات الجامعات.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” أنه سيكون هناك قريبًا سبق صحفي ستنفرد بيه “الأخبار برايل” وستتناقله الأخبار والمجلات العادية.

ولفت “رزق” إلى أنه هناك 50 صحفيًا في أخبار اليوم يصلحون لتولي منصب رئيس التحرير لكبريات الصحف المصرية والعربية.