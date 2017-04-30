ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بشغف الفيلم الذي سيخلد قصة الحب التي تجمع بين أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا ونادي نابولي بفيلم بعنوان “مارادونابولي” الذي يسرد التجربة الإيطالية للاعب من خلال ذكريات مشجعيه، وسيتم طرحه بدور العرض غدا الاثنين.

وذكرت وكالة الانباء الاسبانية اليوم /الأحد/ أنه بعد 30 عاما من فوز نابولي بأول لقب له في بطولة الدوري الإيطالي فى كرة القدم، كرم المخرج أليسو ماريا فيدريشي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، محبوب جماهير نابولي، بفيلم يوضح الطريقة التي أصبح بها رمزا كرويا للمدينة.

ويسرد الفيلم ما يمثله مارادونا بالنسبة للمشجعين من الكبار والشباب، والشعور الذي انتابهم منذ توقيع مارادونا للانتقال لصفوف نابولي في 1984، والأثر الذي تركه وراءه في كرة القدم الإيطالية.

ومن المقرر طرح الفيلم غدا /الاثنين/ الموافق الأول من مايو بدور العرض السينمائية الإيطالية، ولمدة عشرة أيام حتى العاشر من ذات الشهر.

ويبدأ الفيلم بتوقيع مارادونا لنابولي في 30 يونيو 1984، قادما من برشلونة، وقد فاز معه بكأس الدوري الاسباني (1983) وكأس سوبر اسبانيا (1983)، ويسرد تقديم مارادونا في ملعب سان باولو أمام 80 ألف شخص، وتتويجه مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي عام 1987 الأول في تاريخ الفريق، وفوزه أيضا بكأس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) عام 1989 (بطولة الدوري الأوروبي حاليا).