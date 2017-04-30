التاريخ المصري القديم ليس فقط عبارة عن ارقام وتواريخ ، انما فصول واحداث يرويها التاريخ المصري القديم لتتواصل الاجيال ويؤكدوا على اصل الحضارة والتاريخ الإنساني برمته .

أول ثورة للعمال في تاريخ مصر

اليوم ونحن نقف على اعتاب العيد 136 للعمال ، وسط التوقعات برفع المعيشة العمالية وحالتهم الاجتماعية لا يمكن ان نغفل عن الدور التاريخي الذى قدمة العامل المصري القديم للارتقاء والتقدم بحياته الاقتصادية والاجتماعية فى إطار يسمح به القانون واحترام مؤسسات الدولة .

حدثت أول ثورة عمالية للعمال فى العصر القديم أبان حكم الملك رمسيس الثالث ” أوسر _ماعت_ رع _ميرى _ أمون” او الملقب باخر حكام مصر فى عصرها الذهبي ، حيث حكم هذا الملك الجسور البلاد لفترة ما تقارب 31 عام شهد خلالها العديد من الرخاء وايضا المؤامرات التي هددت لفترات حكمة ، ولكنه استطاع التغلب عليها بحنكة وحكمة قوية ، نعرض منها ما قابلة من ثورة عمالية وإضراب منظم لعمال معبد الاله ” أمون ” وذلك فى العام 29 من حكم “رمسيس الثالث” .

مطالب العمال التاريخية

ذكرت احد البرديات التاريخية الهامة فى عصر القدماء المسماة ” ببردية الاضرابات ” كيف كان العمال فى ذلك الوقت من تاريخ مصر لم يكونوا سعداء بالمرتبات والمعاملات المادية فقرروا ان يقوموا بأضراب منظم ، مطالبين كهنة معبد “الرمسيوم ” بصرف مرتباتهم والتى كانت عبارة عن ( سمك وخضراوات ) حيث لم يكن هناك عملات نقدية بعد ، وتم الاتصال بي المسئولين من الكهنة وعمدة المدينة ورئيس الشرطة ان ذاك والمتظاهرين والمضربين عن العمل .

الشرطة تستمع لمطالب العمال وتتوسط لحلها

سمح رئيس الشرطة فى ذلك الوقت للمتظاهرين بالتعبير عن ارائهم لإفراغ الشحنة الغاضبة داخلهم ، وقد اصطحب بعض منهم للقصر الملكي للتحدث بحرية عن مطالبهم دون خوف والافصاح عن مكنون انفسهم .

وتحت اشراف جهاز تحمل منذ بذوخ التاريخ الدفاع عن مؤسسات الدولة افراد واجهزة اخرى فى نطاق عمله .

الملك يستجيب لمطالب العمال ويعمل على حلها

حدث الانسجام والموافقة بين طلبات العمال المشروعة فى الارتقاء بمستوى حياتهم الاجتماعي والاقتصادي عام 1170 قبل الميلاد فى تناغم حياتى يؤكد على الترابط العمالى وبين التنفيذين فى الدولة المصرية القديمة وعلى راسها وسدة حكمها الملك رمسيس الثالث بنفسة ، وبذلك وصل العمال لهدفهم المنشود والمرغوب من اضرابهم لا التخريب والتدمير وانما رغبوا فى عدالة اجتماعية كاملة لهم ولحقوقهم ، وبطريقة يكفلها القانون من القدم الى الان بعيد عن مظاهر الخراب وتدمير لمقدرات الوطن الواحد الذى يجمعهم وفى دستورية للتعبير عن رغباتهم .