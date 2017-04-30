وصل منذ قليل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، لافتتاح الدورة الثانية لبرلمان شباب عين شمس.

وكان في استقباله الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد الكلية، الذي أكد على حرص الجامعة على تدريب الطلاب على مناقشة الأمور والقضايا المهمة بالمجتمع.

ويحضر الجلسة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.