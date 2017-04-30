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ضبط 13 ألف عبوة مواد غذائية فاسدة داخل مخزن في الإسكندرية
جبن فاسده

ضبط 13 ألف عبوة مواد غذائية فاسدة داخل مخزن في الإسكندرية

الأحد، 30 ابريل 2017 01:48 م
محيط: أ. ش. أ

تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية من ضبط 13 ألفا و304 عبوات مواد غذائية (جبن وعصائر) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام المدعو”أ.س المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بقرية أبيس الأولى، بدون ترخيص، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال حيازة السلع الغذائية منتهية تاريخ الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم استهداف المخزن وضبط المذكور و12 ألفا و650 عبوة جبن مطبوخ و654 عبوة عصير فواكه جميعها منتهية تاريخ الصلاحية.

وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.‎

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