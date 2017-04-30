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الكشف عن سبب تواجد «علاء مبارك» في إمبابة
علاء مبارك

الكشف عن سبب تواجد «علاء مبارك» في إمبابة

الأحد، 30 ابريل 2017 01:51 م

كشفت صفحة “آسف ياريس”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن أسباب تواجد علاء، نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في إمبابة، وذلك بعد انتشار صور له، وهو يجلس في أحد المقاهي ويلعب “الطاولة” مع الأهالي.

وأوضحت الصفحة، أن علاء، كان يقوم بزيارة إلى أسرة سائقه الذي توفي أثناء فترة حبس نجل مبارك؛ حيث استغل الفرصة وتناول وجبة “ملوخية” بأحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة.

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