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كامل زاهر: مجلس الإدارة يحرص على متابعة قناة الأهلي وتطويرها
كامل زاهر

كامل زاهر: مجلس الإدارة يحرص على متابعة قناة الأهلي وتطويرها

الأحد، 30 ابريل 2017 01:48 م
أ ش أ

أكد أمين صندوق النادي الأهلي كامل زاهر، أهمية الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي بشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومسئولي قناة النادي.

وأشار زاهر - في تصريح اليوم الأحد إلى أن الاجتماع جاء مثمرا؛ لبحث آخر المستجدات في إطار التعاون بين الشركة والمجلس وإدارة القناة، وللتواصل والتعرف على آخر التطورات الإدارية في قناة الأهلي.

وشدد زاهر على أن المجلس حريص كل الحرص على متابعة كل كبيرة وصغيرة تخص تطوير قناة النادي، وأن الاجتماع كان يهدف لذلك، ويهدف للوقوف على بعض النقاط والعوامل التي يبحث المجلس متابعتها بشكل مستمر؛ للحفاظ على حقوق القناة وتطويرها الدائم.

وقال إن النادي سباق دائما فيما يخص التعاون مع كل الجهات التي تساعد العملية الرياضية، لافتا إلى أن النادي له أدوار اجتماعية وثقافية ووطنية بجانب الرياضية.

وأضاف أن النادي الأهلي يرتبط بعلاقات جيدة مع ألمانيا، ولديه اتفاقية تعاون مع مؤسسة “شون كلينك” الطبية، وأيضا نادي بايرن ميونخ، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يتابع طرق اللعب الألمانية، وسبق له الاستعانة بالكثير من المدربين الألمان، موضحا أن مباريات بطولة السفارات ستقام في فرع النادي بمدينة الشيخ زايد، وسيكون التنظيم بالتعاون مع سفارة ألمانيا، منظم البطولة.

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