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سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة: مصر دولة رائدة في الشرق الأوسط‎
سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة فوسي مافيمبيلا

سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة: مصر دولة رائدة في الشرق الأوسط‎

الأحد، 30 ابريل 2017 01:45 م
محيط: أ. ش. أ

قال سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة فوسي مافيمبيلا، إن مصر دولة محورية بموقعها الاستراتيجي ومكانتها الحضارية والتاريخية، ووزنها السياسي باعتبارها فاعلا أساسيا في العلاقات والتوازنات الدولية في الشرق الأوسط.

وأضاف سفير جنوب إفريقيا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مصر دولة رائدة في عدة مجالات ونحتاج إلى دورها في الشرق الأوسط، وعلى مستوى قارة إفريقيا نتطلع إلى مصر أن تلعب دورًا إيجابيًا، وأن توظف إمكانياتها السياسية والاقتصادية في دعم قضايا القارة”.

ووصف السفير العلاقات بين البلدين بـ”الجيدة”، مؤكدًا ضرورة السعي لتعزيز تلك العلاقات، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا يبلغ حوالي 3.8 مليار راند (عملة جنوب إفريقا)، وهو رقم لا يتناسب مع الوزن الاقتصادي لكلا البلدين اللذان يعدان أقوى اقتصاديات القارة.

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