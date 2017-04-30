"جابر دسوقي " يتوجه الى السعودية لحضور ورشة العمل الثالثة للتعاون السعودى المصرىالأحد، 30 ابريل 2017 01:42 م
توجه المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اليوم /الأحد /على رأس وفد مصري رفيع المستوى إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية لحضور ورشة العمل الثالثة للتعاون السعودى المصرى في مجال الكهرباء التى تعقد غدا الاثنين و بعد غد الثلاثاء .
وأشاد المهندس جابر بعمق العلاقات التاريخية التى تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من قديم الأزل والتعاون المثمر والبناء فيما بين البلدين على كافة المحاور الاقتصادية والسياسية والتعاون المشترك بين البلدين مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة قد شهد نقلة نوعية متميزة وذلك بعد إقرار مشروع الربط الكهربائي السعودي-المصري..موضحا
أن هذا الاجتماع يأتى استكمالا للاجتماعات السابقة لفريق التعاون المشترك.
واضاف فى بيان له اليوم أنه سيتم خلال ورشة العمل عقد عدد من الجلسات لمناقشة عدة موضوعات من خلال ستة محاور تتضمن مشروعات الربط الكهربائى ومشروعات الطاقة المتجددة ، التدريب وتطوير الموارد البشرية، كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين، إدارة الأصول والمشروعات، الشبكات الذكية، كما سيتم استعراض الخبرات والتجارب الناجحة.
وأوضح أن فريق التعاون المصرى سيقوم بعمل زيارات ميدانية في الرياض والدمام للتعرف على مكاتب خدمات المشتركين ومراكز الاتصال، مراكز تدريب، مراكز التحكم بالشبكة، محطات التوليد فضلاً عن عدد من مصانع المهمات الكهربائية.
وتابع / أن فريق التعاون المصرى سيقوم خلال الجلسات بعرض الجهود المبذولة فى مجال الربط المصرى السعودى لسرعة إنجاز المشروع لما له من أهمية للجانبين ، واستراتيجية الشركة القابضة فى عدة نقاط منها تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالرد على الشكاوى ، وتطوير منظومة التدريب، ، آليات تطبيق واحتساب القدرة غير الفعالة.
وسيتم أيضا استعراض مبادرات الجانب المصرى في مجال تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والمواصفات القياسية ، فضلاً عن تفعيل الحوكمة وإدارة المخاطر/ .
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واشار المهندس جابر إلى انه يجرى تنسيق مستمر لتطوير وزيادة التعاون في مجال الأبحاث والتطوير حيث يجري التنسيق المستمر بين الجانبين السعودي والمصري لزيادة وتحسين التعاون في مجال الأبحاث والتطوير.
وفى مجال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة كان لفريق التدريب وتبادل الخبرات السبق فى طرح فكرة تنظيم ورشة عمل تعقد مرة واحدة سنويا ولاستحسان الفكرة ولتعظيم الاستفادة من الخبرات بين الجانبين ومن المستهدف إنشاء موقع الكتروني لتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين ويحتوى على أقسام فنية متخصصة لعرض الخبرات والتفاعل بين الجانبين، على ان يتم تحديد مسئول من كلا الجانبين لتنظيم المشاركة والتفاعل في الموقع عقد ورشة العمل الرابعة بمدينة القاهرة خلال عام 2018.
وعن التعاون السعودي المصري فى مجالات الشبكات الذكية قال المهندس جابر انه من المقترح تبادل المواصفات والشروط الفنية لمشروعات العدادات الذكية والتحكم الآلي ، وتبادل الخبرات في مجال التصنيع المحلي ، وتبادل الخبرات في مجال خدمات المشتركين ، وتبادل الزيارات الميدانية.
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