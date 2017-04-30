وزير التعليم العالي يشهد الجلسة التحضيرية لمؤتمر جامعة القاهرة وأخبار اليومالأحد، 30 ابريل 2017 01:40 م
شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فعاليات الجلسة التحضيرية لمؤتمر جامعة القاهرة وأخبار اليوم، والمقرر انعقاده يوم 8 مايو المقبل تحت عنوان (التعليم في مصر.. نحو حلول إبداعية)، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تطوير منظومة التعليم في مصر.
وحضر الجلسة - التي عقدت بمقر مؤسسة (أخبار اليوم) اليوم الأحد - الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة عين القاهرة، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة (أخبار اليوم)، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور يوهانسن عيد رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، بالإضافة إلي عدد من وزراء التعليم العالي السابقين وخبراء التعليم وأساتذة الجامعات.
وقال الدكتور عبدالغفار “إن التعليم في مصر يواجه العديد من التحديات، ويحتاج إلى حلول جذرية تكون نتاج حوار مجتمعي على مستوى خبراء التعليم وأساتذة الجامعات وكافة أطياف المجتمع حتى نتغلب على هذه التحديات، مؤكدا أن تطوير التعليم مسئولية مشتركة بين كافة الأطراف المعنية في مصر”.
وأشار إلي أن كافة دول العالم المتقدم تراجع سياساتها التعليمية من وقت لآخر، ثم تبني رؤيتها الجديدة لمناهجها وخريجيها وفقا للمتغيرات والمستجدات العالمية الحديثة، منوها بأن مؤتمر جامعة القاهرة وأخبار اليوم هو فرصة طيبة لمراجعة سياستنا التعليمية، ومناقشة قضايا التعليم الجامعي وقبل الجامعي من خلال التنسيق والتعاون الكامل فيما بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.
وطالب الدكتور عبدالغفار بضرورة التركيز خلال جلسات المؤتمر على عدد محدد من القضايا التعليمية العاجلة والضرورية، حتى لا تضيع جهودنا في غير فائدة؛ وحتي يسهل علينا أيضا الوصول إلى حلول إبداعية واقعية تكون بمثابة خطة عمل نسير وفقا لمحاورها، لافتا إلي أننا بحاجة إلى وضع نظام جديد يقيم مستوى الطلاب بشكل عادل في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وكذا اختيار آلية جديدة لقبول هؤلاء الطلاب بالجامعات..
وأضاف “أننا حريصون على تنفيذ الخطط الطموحة والبرامج الجادة التي تهدف إلى تطوير المناهج وتأهيل المعلمين والطلاب، والاستفادة من التجارب التعليمية الناجحة من أجل دفع مسيرة وتقدم التعليم في بلادنا، مشيدا بفكرة تخصيص جائزة مالية من جانب المؤتمر لأفضل الحلول الإبداعية لمشكلات التعليم ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر، مؤكدا أنها فرصة طبية للشباب للاستفادة من أفكارهم الابتكارية في حل هذه القضية المهمة”.
وكما أكد وزير التعليم العالي أن الخروج بفكرة إبداعية واحدة قابلة للتنفيذ من رحم جلسات هذا المؤتمر يعد إنجازا نستحق أن نفخر به.
يشار إلي أن مؤتمر جامعة القاهرة وأخبار اليوم يهدف إلى التوصل لحلول علمية نابعة من المجتمع لأبرز مشكلات التعليم سواء على مستوى التعليم الجامعي أو قبل الجامعي، وذلك بمشاركة خبراء التعليم في داخل مصر وخارجها ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.. وقد خصص المؤتمر جوائز لأفضل الحلول القابلة للتطبيق بواقع 50 ألف جنيه لكل جائزة، علي أن تقوم لجنة مشكلة من 7 أساتذة جامعيين بتقييم هذه الحلول التي ترد إلى المؤتمر عبر بريده الإلكترونيedu.innovation@cu.edu.eg
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