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بسبب "5 مواااه".. فريق "بايرن ميونخ" يستعين بفيفي عبده
فيفي عبده---فنانة

بسبب "5 مواااه".. فريق "بايرن ميونخ" يستعين بفيفي عبده

الأحد، 30 ابريل 2017 01:48 م

في احتفاله بالفوز بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي، استعان فريق كرة القدم الألماني الشهير “بايرن ميونيخ”، أمس السبت، بصورة متحركة للفنانة فيفي عبده.

وعبر حساب “البافاري” الرسمي الناطق باللغة العربية على موقع “تويتر”، تسائل البايرن عن عدد مرات تتويجه بلقب الدوري الألماني على التوالي، مرفقاً ذلك بصورة متحركة للراقصة فيفي عبده وهي تردد مقولتها الشهيرة “خمسة مواااه (5 قبلات)”، في إشارة إلى تتويج البايرن باللقب الألماني 5 مرات على التوالي.

وتفاعل مئات النشطاء العرب والمصريون مع التغريدة. وتوّج بايرن ميونيخ، أمس السبت، بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) للمرة الخامسة على التوالي والسادسة والعشرين في تاريخه، وذلك بعد أن تغلب على مضيفه فولفسبورغ في الجولة الحادية والثلاثين للمسابقة.

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