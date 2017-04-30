رئيس "الأهلي" يؤكد دعم النادي لأية مبادرات تدعم الرياضة المصرية خارجياالأحد، 30 ابريل 2017 01:34 م
أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس محمود طاهر أن الأهلي يدعم أية مبادرات تهدف لدعم الرياضة المصرية خارجيا، مشيدا بالتعاون مع سفارة ألمانيا بالقاهرة لتوطيد العلاقات بين البلدين.
وأعرب طاهر - خلال مؤتمر صحفي بالسفارة الألمانية للإعلان عن تنظيم بطولة السفارات - عن أمنيته في أن يكون جمهور الأهلي مثالا جيدا في المدرجات عند العودة، مشيرا إلي أن الأهلي طلب حضور 30 ألف مشجع في مباريات دور المجموعات الأفريقي، والذي يبدأه الفريق بمواجهة زاناكو الزامبي في دور الـ16 الأفريقي.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للنادي اللواء شيرين شمس “إن إقامة بطولة السفارات، التي تنظمها سفارة ألمانيا بالقاهرة، أمر جيد لمصر في التوقيت الحالي، منوها بأن استضافة الأهلي لمباريات البطولة على ملاعبه بفرع الشيخ زايد، يأتي انطلاقا من الدور الكبير للنادي في خدمة الرياضة المصرية”.
ولفت إلي أن الأهلي لديه الكثير من الأدوار التي يقوم بها داخل المجتمع المصري، منها رياضي واجتماعي وثقافي، وهو ما جعل النادي يوافق على استضافة مباريات البطولة، كونها تخدم الرياضة وتساعد على توطيد العلاقات بين الدول.
وفي ناحية آخري، قال شمس “إن تنظيم البطولة العربية في مصر أمر أكثر من رائع بالنسبة للمصريين، وأيضا يزيد من اهتمام الجماهير بالبطولة، موضحا أن توقيت إقامة البطولة يعد العامل الفيصل في نجاحها، ولابد وأن تكون كل الظروف مهيأة لإنجاح البطولة”.
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