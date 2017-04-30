إرسال 3 أسماء إلى السيسي لاختيار رئيس محكمة «النقض»الأحد، 30 ابريل 2017 01:34 م
قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم، اختيار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض؛ لتعين أحدهم رئيسًا لها بدء من أول يوليو المقبل، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية.
جاءت أسماء القضاة الثلاثة، المرشحين لتولي رئاسة المحكمة، هم كل من أنس عمارة، ومجدي أبو العلا، وإبراهيم الهنيدي.
والمجلس أرسل أسماءهم إلى رئيس الجمهورية؛ لاختيار أحدهم، وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية، التي نصت على إرسال أسماء المرشحين قبل 60 يومًا من خلو المنصب.
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