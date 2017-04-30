مميش: الانتهاء من تنفيذ الأرصفة بموانئ بورسعيد بالكامل أكتوبر القادمالأحد، 30 ابريل 2017 01:31 م
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن العمل بأرصفة ميناء شرق بورسعيد يسير بشكل جيد وسينتهي تنفيذ الأرصفة بالكامل أول أكتوبر القادم، يليه بدء العمل في الساحات، وستقوم الشركات العالمية التي تتولى تجهيز الساحات بزيارة لمسح الميناء يوم 9 مايو الجاري، على أن يتم تشغيل الميناء بالكامل يوم 30 يونيو 2018 وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقال الفريق مميش - في تصريح اليوم /الأحد/ - إن النقل البحري يمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي، ونسعى لجذب الخطوط الملاحية العالمية لتوفير العملة الصعبة من خلال تحسين مستوى الخدمات البحرية لتكون قادرة على توفير الخدمة للسفن العملاقة، مشيرا إلى أن أعمال التكريك التي شهدها ميناء غرب بورسعيد خلال الفترة الماضية، وزيادة الغاطس بدائرة الدوران والأرصفة إلى 16 مترا، سمح للميناء باستقبال السفينة الحاويات - ARKNSASالتابعة لتحالف خمسة خطوط ملاحية عالمية، ونأمل أن يعود ميناء غرب بورسعيد لوضعه الطبيعي ويشمل التطوير الساحات والأوناش.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع - بنفسه وبشكل مستمر - أعمال التطوير التي تشهدها الموانئ المصرية التي سوف تعود في القريب العاجل لتأخذ موقعها الطبيعي في مصاف الموانئ العالمية، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع المكتب الاستشاري الهولندي العالمي (D.H.P لوضع مخطط عام لميناء غرب بورسعيد وفقا للإمكانيات والساحات الموجودة، وسوف يتم تسليم المخطط خلال 15 يوماً لدراسته من خلال لجنة الموانىء بالهيئة ، تمهيدا لتنفيذه فورا.
وتابع: نسعى لإعادة ترتيب التمركزات والمخازن بالميناء لخلق مساحات لتشجيع المستثمرين لاستغلال الميناء في الاستيراد والتصدير، خاصة أن الميناء سيكون محورا هاما للبضائع الواردة للأسواق المصرية الصاعدة الواعدة وسوف يكون هناك إقبالا على الميناء يوازي ما يشهده ميناء شرق.
من جانبه، أعرب محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان عن سعادته بالتطور الذي شهده ميناء غرب بورسعيد، مشيرا إلى أن استقبال الميناء لسفن الحاويات الضخمة سيكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل لشعب بورسعيد.
ووجه رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات اللواء جمال عزام الشكر للفريق مهاب مميش وهيئة قناة السويس على الجهد الكبير الذي بذلته الهيئة في تعميق الميناء ودائرة الدوران، وهو ما أدى إلى زيادة قدرة الميناء على استقبال سفن الحاويات الضخمة التي لم يسبق دخولها الميناء من قبل، كما أعرب عن سعادته بالتعامل مع هذا التحالف الملاحي الكبير لاستخدام ميناء بورسعيد غرب في تداول الحاويات.
بدوره، أشار عمرو الشافعي مدير عمليات شركةCMA CGM إلى أن التحالف الملاحي العالمي، والذى يضم مجموعة من الخطوط الملاحية الكبرى يهدف من استخدام ميناءي غرب وشرق بورسعيد إلى تنفيذ 310 رحلات سنوياً إلى ميناء غرب بورسعيد و250 رحلة سنويا إلى ميناء شرق بورسعيد بإجمالي 560 رحلة سنوياً ، والمنتظر أن يصل عدد الحاويات التي سيتم تبادلها في إطار هذا التحالف إلى 300 ألف حاوية مكافئة سنوياً.
كما وجه الشكر لهيئة قناة السويس للدعم المستمر والذي كان له الأثر الإيجابي في قيام المجموعة بزيادة حجم أعمالها بميناءي غرب وشرق بورسعيد.
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