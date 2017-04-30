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بالصور.. آلاف الكاثوليك يستقبلون بابا الفاتيكان بساحة القديس بطرس
آلاف الكاثوليك يستقبلون بابا الفاتيكان بساحة القديس بطرس

بالصور.. آلاف الكاثوليك يستقبلون بابا الفاتيكان بساحة القديس بطرس

الأحد، 30 ابريل 2017 01:46 م
متابعات

وصل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى ساحة القديس بطرس، فى الفاتيكان، ليلقى كلمة أمام آلاف الأقباط الكاثوليك، الذين تجمعوا فى الساحة لاستقبال البابا بالتصفيق والهتاف، رافعين أعلام الفاتيكان.

وقبل القاء كلمته، دار حديث بين البابا فرانسيس، والمطران جورج جينزوين، ثم ألقى كلمته التى تفاعل معه آلاف الكاثوليك المحتشدين فى ساحة القديس بطرس.

وجاء ذلك، بعد يوم واحد فقط، من الزيارة التاريخية، للبابا فرانسيس، إلى مصر، التى انتهت أمس السبت، وامتدت ليومين، التقى خلالهما بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، كما أدى القداس الإلهى، فى ستاد الدفاع الجوى، بمشاركة الـ6 طوائف الكاثوليكية فى مصر، وبحضور 25 ألف قبطى.

آلاف الكاثوليك يستقبلون بابا الفاتيكان بساحة القديس بطرس

آلاف الكاثوليك يستقبلون بابا الفاتيكان بساحة القديس بطرس

آلاف الكاثوليك يستقبلون بابا الفاتيكان بساحة القديس بطرس

آلاف الكاثوليك يستقبلون بابا الفاتيكان بساحة القديس بطرس

آلاف الكاثوليك يستقبلون بابا الفاتيكان بساحة القديس بطرس

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متابعات
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