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"تيريزا ماي" تتأهب لانفصال صعب مع تشدد موقف زعماء الاتحاد الأوروبي
وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي

"تيريزا ماي" تتأهب لانفصال صعب مع تشدد موقف زعماء الاتحاد الأوروبي

الأحد، 30 ابريل 2017 01:27 م
وكالات

قالت رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” اليوم الأحد إن محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ستكون صعبة في ظل الموقف المتشدد الذي تبناه زعماء الاتحاد تجاه المفاوضات المرتقبة.

وأقر زعماء الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشروط القاسية لخروج بريطانيا أمس السبت ونصحوا البريطانيين بألا تساورهم “أوهام” الارتباط سريعًا بعلاقة جديدة تحافظ على أسواق الاتحاد الأوروبي مفتوحة أمامهم.

وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “يظهر هذا وغيره من تعليقات زعماء أوروبا أنه ستكون هناك أوقات صعبة في هذه المفاوضات”.

كما أكدت “ماي” على موقفها بأنها ستكون مستعدة للانسحاب من محادثات الانفصال دون التوصل إلى اتفاق إذا لم يعجبها ما يقدمه الاتحاد الأوروبي.

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