طالبت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب البرلمان بسرعة نظر القانون المقدم منها بشان الاقتصاد غير الرسمي، الذي قدمته منذ ثلاثة أشهر.

وأضافت في بيان لها، أن الرئيس السيسي طالب البرلمان بضرورة انجاز البرلمان لتشريعات للقضاء على الاقتصاد الغير رسمي.

وشددت النائبة على البرلمان سرعة نظر القانون المقدم منها، ودعم مسيرة الرئيس السيسي فيما طلبه.