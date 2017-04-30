 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 02:07 مساءً
روابط سريعة
كوريا الشمالية تهدد بإغراق غواصة نووية وحاملة طائرات أمريكية
غواصة نووية- بريطانيا

كوريا الشمالية تهدد بإغراق غواصة نووية وحاملة طائرات أمريكية

الأحد، 30 ابريل 2017 01:25 م
وكالات

نشر الموقع الدعائي الكوري الشمالي “أورمينزوكيري” تهديدًا بإغراق غواصة نووية أمريكية تتمركز بالقرب من سواحل كوريا الجنوبية.

ونقلت صحيفة “اندبندنت” البريطانية عن الموقع أنه “في اللحظة التي ستحاول فيها الغواصة يو إس إس ميتشجان القيام بأي حركة ولو بسيطة، فستواجه مصير التحول إلى شبح تحت الماء دون أن تطفو على السطح ثانية”.

يُذكر أن حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون انضمت قبل أسابيع للغواصة ميتشجان بالقرب من سواحل شبه الجزيرة الكورية، حيث أضاف الموقع الكوري أن القدرات الدفاعية الكورية الشمالية “قادرة على تحويل الغواصة وحاملة الطائرات الأمريكيتين إلى خردة”.

وتشارك اليوم حاملة الطائرات كارل فينسون في مناورات مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية، بعد ما أنهت مناورة مشتركة مع البحرية اليابانية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3