نشر الموقع الدعائي الكوري الشمالي “أورمينزوكيري” تهديدًا بإغراق غواصة نووية أمريكية تتمركز بالقرب من سواحل كوريا الجنوبية.

ونقلت صحيفة “اندبندنت” البريطانية عن الموقع أنه “في اللحظة التي ستحاول فيها الغواصة يو إس إس ميتشجان القيام بأي حركة ولو بسيطة، فستواجه مصير التحول إلى شبح تحت الماء دون أن تطفو على السطح ثانية”.

يُذكر أن حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون انضمت قبل أسابيع للغواصة ميتشجان بالقرب من سواحل شبه الجزيرة الكورية، حيث أضاف الموقع الكوري أن القدرات الدفاعية الكورية الشمالية “قادرة على تحويل الغواصة وحاملة الطائرات الأمريكيتين إلى خردة”.

وتشارك اليوم حاملة الطائرات كارل فينسون في مناورات مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية، بعد ما أنهت مناورة مشتركة مع البحرية اليابانية.