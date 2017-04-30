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مصادر: مميش رئيساً لـ«اقتصادية القناة»
مهاب مميش ـ قناة السويس‎

مصادر: مميش رئيساً لـ«اقتصادية القناة»

الأحد، 30 ابريل 2017 01:27 م

كشفت مصادر، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قراراً، بتعيين رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، رئيساً للهيئة الاقتصادية للقناة، لمدة عام، بالإضافة إلى عمله الأساسي.

جدير بالذكر، أن مميش يتولى بحكم عمله الجديد، إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس، بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.

وتضم المنطقة الاقتصادية، ستة موانئ ضخمة؛ هي: ميناء غرب بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد، وميناء الأدبية، وميناء العريش، وميناء الطور، وميناء العين السخنة.

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