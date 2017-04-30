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الأحد 30 ابريل 2017 02:00 مساءً
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الفقي: الشريحة الثانية من قرض «النقد الدولي» ستعطي إشارة إيجابية للاقتصاد
الدكتور فخري الفقي - الخبير الاقتصادي
الدكتور فخري الفقي - الخبير الاقتصادي

الفقي: الشريحة الثانية من قرض «النقد الدولي» ستعطي إشارة إيجابية للاقتصاد

الأحد، 30 ابريل 2017 01:45 م
محيط - خالد الريس

أعرب الدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، عن تمنياته في أن توافق  بعثة صندوق النقد الدولي التي ستصل اليوم للقاهرة على الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه، مؤكدا أن هذا سيعطي إشارة ايجابية لمجتمع الأعمال الدولي حول الاقتصاد المصري.
وأشار الفقي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم الأحد، إلى ان ما يقلق صندوق النقد الدولي هو زيادة نسبة “التضخم” وارتفاع الأسعار وتعديل منظومة دعم الوقود والطاقة، مما يتوجب عمل اتفاق بين الصندوق والدولة لتعزيز اجراءات السياسة النقدية من خلال رفع سعر الفائدة بالإضافة إلى طلب الاسراع في إصدار كروت “دعم الوقود”، مشددا على ضرورة الاستماع لتوصيات الصندوق وتنفيذها.
وطالب بسرعة اصدار التشريعات والقوانين التي تعمل على تحسين مناخ الاستثمار، متخوفا من أن يؤثر زيادة سعر فائدة الشهادات البنكية على الاستثمارات.
وشدد على ضرورة دعم الفئات الغير قادرة والمتوسطة من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والدعم أثناء تطبيق الدولة لبرامج الاصلاح الاقتصادي.

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