ثمن السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي حضور المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي لمؤتمر الإعلان عن بطولة السفارات التي تنظمها السفارة الألمانية ويستضيفها الأهلي في ملاعب الشيخ زايد خلال الفترة من 5 حتى 19 مايو المقبل، معربا عن سعادته بموافقة الأهلي على استضافة البطولة.

وأفاد السفير لوي، خلال مؤتمر صحفي أقامته السفارة الألمانية في القاهرة اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل البطولة بأن الهدف من البطولة هو الجمع بين الرياضة والسياسة من أجل ترسيخ سبل التعاون بين كل الشعوب، معربا عن سعادته بدعم وزارات الرياضة والسياحة والخارجية المصرية للبطولة التي يشترك فيها عدد من السفارات على أرض مصر.

وقال إن الأهلي ليس نادي القرن في إفريقيا فقط وإنما هو جار رائع ومن ثم فإنه سعيد جدا بالتعاون معه حيث إن وجوده ضمان لنجاح بطولة السفارات”.

ومن جانبه أعرب المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن سعادته بتعاون النادي مع سفارة ألمانيا من أجل تنظيم هذه البطولة ، قائلا : “إن استضافة البطولة على ملاعب النادي بالشيخ زايد هي أقل ما يمكن أن يقدمه الأهلي لإنجاحها “، مضيفا “إن هذا هو دور الأهلي أكبر أندية مصر وإفريقيا والشرق الأوسط لتدعيم العلاقات بين الدبلوماسيين في مصر”.

وأوضح أن الأهلي لديه علاقات متميزة وقوية بكل الدول وفي مقدمتها ألمانيا، مؤكدا أن هناك حاليا وفدا من مؤسسة شون كلينك الألمانية الطبية يتواجد في الأهلي لإكساب أطباء النادي خبرات طبية مهمة، متمنيا مزيدا من العلاقات بين الأهلي وكافة الدول حتى تلعب الرياضة دورا مهما في توطيد العلاقات الطيبة بين الشعوب.

وقال طاهر إن الأهلي كان سعيدا باتصال السفارة الألمانية وطلبها التعاون من أجل تنظيم بطولة السفارات ومن ثم لا يمكن أن يتأخر أبدا عن التعاون وبذل كل جهد من أجل إنجاح مثل هذا التجمع الدبلوماسي الرياضي، موضحا أن الأهلي يعمل دوما لتقوية العلاقات مع كل الدول التي ترتبط بعلاقات متميزة مع مصر ومنها ألمانيا بالتأكيد.‎

وحضر المؤتمر من النادي الأهلي أيضا كامل زاهر أمين صندوق النادي واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية وعصام الدين سراج المدير التجاري والتعاقدات ونادر خليل مدير التسويق ووليد مهدي مدير إدارة المباريات.‎