السفير الألماني: وجود الأهلي ضمان لنجاح بطولة السفاراتالأحد، 30 ابريل 2017 01:26 م
ثمن السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي حضور المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي لمؤتمر الإعلان عن بطولة السفارات التي تنظمها السفارة الألمانية ويستضيفها الأهلي في ملاعب الشيخ زايد خلال الفترة من 5 حتى 19 مايو المقبل، معربا عن سعادته بموافقة الأهلي على استضافة البطولة.
وأفاد السفير لوي، خلال مؤتمر صحفي أقامته السفارة الألمانية في القاهرة اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل البطولة بأن الهدف من البطولة هو الجمع بين الرياضة والسياسة من أجل ترسيخ سبل التعاون بين كل الشعوب، معربا عن سعادته بدعم وزارات الرياضة والسياحة والخارجية المصرية للبطولة التي يشترك فيها عدد من السفارات على أرض مصر.
وقال إن الأهلي ليس نادي القرن في إفريقيا فقط وإنما هو جار رائع ومن ثم فإنه سعيد جدا بالتعاون معه حيث إن وجوده ضمان لنجاح بطولة السفارات”.
ومن جانبه أعرب المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن سعادته بتعاون النادي مع سفارة ألمانيا من أجل تنظيم هذه البطولة ، قائلا : “إن استضافة البطولة على ملاعب النادي بالشيخ زايد هي أقل ما يمكن أن يقدمه الأهلي لإنجاحها “، مضيفا “إن هذا هو دور الأهلي أكبر أندية مصر وإفريقيا والشرق الأوسط لتدعيم العلاقات بين الدبلوماسيين في مصر”.
وأوضح أن الأهلي لديه علاقات متميزة وقوية بكل الدول وفي مقدمتها ألمانيا، مؤكدا أن هناك حاليا وفدا من مؤسسة شون كلينك الألمانية الطبية يتواجد في الأهلي لإكساب أطباء النادي خبرات طبية مهمة، متمنيا مزيدا من العلاقات بين الأهلي وكافة الدول حتى تلعب الرياضة دورا مهما في توطيد العلاقات الطيبة بين الشعوب.
وقال طاهر إن الأهلي كان سعيدا باتصال السفارة الألمانية وطلبها التعاون من أجل تنظيم بطولة السفارات ومن ثم لا يمكن أن يتأخر أبدا عن التعاون وبذل كل جهد من أجل إنجاح مثل هذا التجمع الدبلوماسي الرياضي، موضحا أن الأهلي يعمل دوما لتقوية العلاقات مع كل الدول التي ترتبط بعلاقات متميزة مع مصر ومنها ألمانيا بالتأكيد.
وحضر المؤتمر من النادي الأهلي أيضا كامل زاهر أمين صندوق النادي واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية وعصام الدين سراج المدير التجاري والتعاقدات ونادر خليل مدير التسويق ووليد مهدي مدير إدارة المباريات.
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين. وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة ...Fri, 28 Apr 2017 10:22:06 GMT
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه عديد من الأنظمة الغذائية ...Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT
-
الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء غرب بورسعيدFri, 28 Apr 2017 07:56:22 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT