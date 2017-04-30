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نيكول سابا تعقد جلسات عمل من أجل ألبومها الجديد
نيكول سابا

نيكول سابا تعقد جلسات عمل من أجل ألبومها الجديد

الأحد، 30 ابريل 2017 01:33 م
وكالات

تعقد الفنانة اللبنانية نيكول سابا مجموعة من جلسات العمل مع شعراء وملحنين، خلال هذه الفترة، من أجل اختيار أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه في مجموعة كبيرة من الدول العربية بداية العام المقبل.
وقررت نيكول منذ فترة عدم طرح أي ألبومات غنائية واكتفت بتقديم مجموعة من الأغنيات المنفردة التي حققت نجاحات بالغة، وقدمت أيضا مجموعة من الأعمال الدرامية التي أثبتت من خلالها قدراتها التمثيلية، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وانتهت سابا مؤخرا من تصوير دورها في العمل الدرامي الجديد “مذكرات عاشقة” الذي تجسد من خلاله دور فنانة مشهورة حياتها مليئة بالأسرار والحكايات تربطها علاقة حب بأحد الأشخاص وتحتفظ بقصتها معه من خلال مذكراتها الخاصة إلا أن يكشف أمرها، ويشارك في بطولته باسم ياخور، كاريس بشار، وتأليف نور شيشكلي وإخراج هشام شربتجى ويقدم أغنية التتر مروان خوري.

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