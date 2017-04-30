تعيش الممثلة الأمريكية آن هاثاواي حالة من الحزن بعد وفاة مواطنها المخرج جوناثان ديم الحائز على جائزة الأوسكار والذي وافته المنية عن عمر 73 عاما قبل أيام.

ونشرت الممثلة الأمريكية رسالة مؤثرة لجوناثان علي موقع التواصل الأجتماعي “انستجرام” كتبت فيها “الكلمات تعجز عن وصف ما يشعر به المرء في تلك اللحظات الحزينة، مؤكدة أنها تراه في كل مكان و في كل شيء،حسبما أفادت صحيفة “ذا أندبندنت”، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

كما لفتت إلي أن قلبها ينفطر الآن بعد موت المخرج ، ووصفته بأنه ملاكها المتمرد المفضل ، مؤكدة أنها ستظل تحبه إلي الأبد.

وكان المخرج جوناثان ديم، صاحب فيلم “صمت الحملان” الشهير قد توفي في شقته بما نهاتن ، حيث كان محاطا بزوجته جوان هاورد وأبنائه الثلاثة.

يذكر أن جوناثان كان قد أخرج فيلم “راشيل تتزوج”من بطولة آن هاثاواي عام 2008، ورشحت عنه لجائزة الأوسكار.