نشر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عبر صفحته بموقع تبادل الصور “انستجرام”، صورة له وهو يعانق شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خلال زيارته إلى مصر.

وكتب بابا الفاتيكان، معلقاً على الصورة: “لنؤكد سويّا.. استحالة الخلط بين العنفِ والإيمان، بين الإيمان والكراهية”.

يُذكر أن زيارة البابا فرنسيس لمصر، شهدت عدة لقاءات مهمة، منها لقاؤه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور مؤتمر السلام برئاسة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ورئاسة صلاة القداس فى استاد الدفاع الجوى بحضور أكثر من 25 ألف شخص، وحرص الرئيس السيسى، على وداع بابا الفاتيكان على سلم طائرته فى ختام زيارته لمصر.