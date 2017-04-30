وزير التعليم يشهد فاعليات الحفل الختامي للأنشطة التربويةالأحد، 30 ابريل 2017 12:35 م
شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الحفل الختامي لكافة الأنشطة التربوية (الفنية، والرياضية، والثقافية، وغيرها)، لجميع المراحل التعليمية، بالمركز الرئيسي لاتحاد طلاب مدارس مصر بالعجوزة.
وأعرب شوقي في كلمته التي ألقاها خلال الحفل عن سعادته البالغة بالاحتفال بأبنائه الطلاب المشاركين فى هذا المهرجان، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الاحتفال هو تحفيز الطلاب وتشجيعهم على التفوق والإجادة؛ وتنمية مالديهم من مواهب وإبداعات نفتخر بها ونعتز بها جميعًا، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
وقال شوقى إن نظام التعليم لا بد وأن يعكس الأنشطة التربوية؛ وأن شخصية الطالب لا تتشكل من خلال حصوله على مجموع درجات في شهاة الثانوية العامة، ولكن من خلال ممارسة الأنشطة الصفية واللاصفية داخل المؤسسة التعليمية.
أكد شوقى أن الثروة البشرية تعد أكبر وأعظم كنز لدى كل أمة، مشددا على ضرورة إعطاؤها الأولوية والاهتمام والرعاية الكاملة؛ لنخرج إلى المجتمع إنسانًا فاعلًا قادرًا على العطاء لوطنه.
وأضاف أن الوزارة لا تألو جهدًا فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء، وغرس روح المواطنة والتسامح ونبذ العنف والشعور بالمسئولية تجاه الوطن، وتسعى أيضًا إلى توفير الفرص لاكتشاف الموهوبين والمتميزين لرعايتهم وتنمية القدرة لديهم على البحث والابتكار.
وأوضح الوزير أن النشاط جزء مهم من المنهج المدرسى، ليتحقق النمو المتكامل للتلاميذ، ولتحقيق التنشئة والتربية المتكاملة والمتوازنة؛ حيث تشكل الأنشطة التربوية أحد العناصر المهمة فى بناء شخصية التلاميذ وصقلها؛ لتدفعهم إلى التفكير السليم والتميز فى الأداء، مشيرًا إلى دورها فى إتاحة الفرصة لإشباع ميولهم ومنحهم الحرية فى التفكير من خلال التفاعل مع زملائهم؛ فتتأصل لديهم قيم أخلاقية عديدة مثل: (التعاون والمشاركة والأمانه والصدق والسلام وأداب الحوار واحترام الرأى الآخر).
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