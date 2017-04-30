استقبل مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل بمركز ملوي بالمنيا وفدا سياحيا متعدد الجنسيات مكونا من 77 زائرا (إيطالي وانجليزي وهولندي ونمساوي) قادمين من منطقة آثار تل العمارنة لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بمنطقة آثار تونا الجبل والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة.

وقال مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل فرج عبد العزيز ، في تصريح اليوم الأحد، إن الوفد السياحي قام بزيارة السراديب وجبانة الطائر ايبس والحيوانات المقدسة وجبانة البابون قدس الأقداس ومقبرة بيتوزيرس كبير كهنة الإله تحوت والساقية الرومانية ولوحة اخناتون الحدودية ، كما قاموا بزيارة منطقة آثار الأشمونين ومنطقة آثار بني حسن الشروق بأبوقرقاص.