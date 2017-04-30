يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء ومدن القناة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين،أما عن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 18 28

الإسكندرية 17 25

مطروح 14 23

بورسعيد 18 26

دمياط 17 24

بلطيم 17 23

الإسماعيلية 14 31

السويس 14 32

العريش 11 35

نخل 11 32

طابا 13 33

الطور 21 31

مرسى علم 20 31

الغردقة 19 33

شرم الشيخ 25 31

رفح 10 34

كاترين 17 28

سيوة 17 32

المنيا 17 34

الفيوم 17 31

رأس سدر 19 29

أبوسمبل 26 38

وسط الدلتا 17 27

أسيوط 20 36

سوهاج 21 38

الأقصر 23 39

أسوان 26 39

شلاتين 23 33

حلايب 27 30

الوادى الجديد 21 39

قنا 21 36

نويبع 24 28

السلوم 16 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 40

المدينة 22 37

الرياض 23 36

المنامة 27 34

أبوظبى 28 39

الدوحة 26 36

الكويت 25 38

دمشق 12 26

بيروت 19 24

عمان 12 26

القدس 13 26

غزة 19 29

بغداد 20 36

مسقط 31 35

صنعاء 14 25

الخرطوم 26 42

طرابلس 16 23

تونس 14 25

الجزائر 11 18

الرباط 11 21

نواكشوط 21 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 9 21

اسطنبول 13 26

اسلام اباد 18 32

نيودلهى 25 40

جاكرتا 24 32

بكين 17 33

كوالامبور 24 32

طوكيو 11 22

أثينا 13 24

روما 7 20

باريس 6 16

مدريد 8 18

برلين 3 12

لندن 8 14

مونتريال 8 20

موسكو 7 10

نيويورك 11 23

واشنطن 24 28