الأرصاد: غدا طقس معتدل.. والعظمى بالقاهرة 28الأحد، 30 ابريل 2017 12:30 م
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء ومدن القناة .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين،أما عن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 18 28
الإسكندرية 17 25
مطروح 14 23
بورسعيد 18 26
دمياط 17 24
بلطيم 17 23
الإسماعيلية 14 31
السويس 14 32
العريش 11 35
نخل 11 32
طابا 13 33
الطور 21 31
مرسى علم 20 31
الغردقة 19 33
شرم الشيخ 25 31
رفح 10 34
كاترين 17 28
سيوة 17 32
المنيا 17 34
الفيوم 17 31
رأس سدر 19 29
أبوسمبل 26 38
وسط الدلتا 17 27
أسيوط 20 36
سوهاج 21 38
الأقصر 23 39
أسوان 26 39
شلاتين 23 33
حلايب 27 30
الوادى الجديد 21 39
قنا 21 36
نويبع 24 28
السلوم 16 22
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 28 40
المدينة 22 37
الرياض 23 36
المنامة 27 34
أبوظبى 28 39
الدوحة 26 36
الكويت 25 38
دمشق 12 26
بيروت 19 24
عمان 12 26
القدس 13 26
غزة 19 29
بغداد 20 36
مسقط 31 35
صنعاء 14 25
الخرطوم 26 42
طرابلس 16 23
تونس 14 25
الجزائر 11 18
الرباط 11 21
نواكشوط 21 34
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 9 21
اسطنبول 13 26
اسلام اباد 18 32
نيودلهى 25 40
جاكرتا 24 32
بكين 17 33
كوالامبور 24 32
طوكيو 11 22
أثينا 13 24
روما 7 20
باريس 6 16
مدريد 8 18
برلين 3 12
لندن 8 14
مونتريال 8 20
موسكو 7 10
نيويورك 11 23
واشنطن 24 28
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين. وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة ...Fri, 28 Apr 2017 10:22:06 GMT
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه عديد من الأنظمة الغذائية ...Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT
-
الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء غرب بورسعيدFri, 28 Apr 2017 07:56:22 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
الأمن يقتحم «البؤر الإجرامية».. ويضبط 1364 «هارباً»
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية. واقتحمت قوات الأمن، على ...Fri, 28 Apr 2017 11:34:32 GMT