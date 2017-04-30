وقع فرع جهاز شئون البيئة بالوادي الجديد مع مديرية الصحة اليوم الأحد بروتوكولاً، لتعريف الأطقم الطبية بطرق التخلص من المخلفات الطبية الخطرة.

وقال الجيولوجي محمد عطيطو مدير فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة - في تصريح اليوم - “إن البروتوكول يتضمن عقد ندوات إرشادية، لتوعية الممرضين والممرضات بالمستشفيات المركزية والعامة والمراكز الطبية المتخصصة ، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة كمرحلة أولى بطرق التخلص الأمن من المخلفات الطبية الخطرة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتضمن توعية الأطقم الطبية بالوحدات الصحية القروية، بطرق التخلص من المخلفات ومراعاة البعد البيئي في المناطق النائية.