تمكنت قوات الجيش المصري، من إحباط عملية تهريب بضائع غير مجمركة، وذلك في منطقة بحر الرمال الأعظم.

ونجحت القوات في ضبط عدد 5 عربات دفع رباعي، بدون لوحات معدنية، محملين بعدد 12800 قاروصة سجائر مهربة.

وفي عملية أخرى، ضبطت القوات، عدد 13 عربة دفع رباعي، ودرجتين ناريتين خاصة بالمهربين، وبتفتيش المنطقة المحيطة بالموقع، تم إكتشاف وتدمير 4 مخازن، عثر بداخلهم على 80000 قاروصة سجائر مهربة.

