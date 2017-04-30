مذيع إماراتي يعتذر لعامل وافد بعدما اعتدى عليهالأحد، 30 ابريل 2017 12:34 م
في تصرف غريب، أقدم مذيع إماراتي على ضرب عامل وافد، داخل أحد الملاعب، في مباراة بدوري كرة القدم.
المذيع جاسم الشحيمي، مقدم برنامج “سيلفي” على دبي الرياضية، اعتدى على العامل الذي حاول منعه من الخروج من منطقة الإعلاميين.
وبعد انتشار الفيديو، قدم جاسم الشحيمي اعتذارا، إلا أنه أثار جدلا واسعا، حيث قال ناشطون إن “الاعتذار خرج منه فقط لأن الفيديو انتشر”.
وقال ناشطون إن “اعتذار الشحيمي وقوله إن غيره إذا أقدم على هذا الفعل لن يعتذر، يوحي بعدم احترامه للعامل الوافد، الذي قبل بالاعتذار حفاظا على لقمة عيشه”.
وطالب ناشطون من إدارة دبي الرياضية، بمحاسبة جاسم الشحيمي، على اعتدائه على العامل.
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