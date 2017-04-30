يستقبل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة غدا الاثنين السيدة كريستيانا باسكا بالمر مساعد الامين العام للامم المتحدة - الامين التنفيذى لاتفاقية الامم المتحده للتنوع البيولوجى لمناقشة الاجراءات التحضيرية لاستضافة مصر لمؤتمر الاطراف الرابع عشر للاتفاقية المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الربع الاخير من عام ٢٠١٨، و ذلك بالمركز الثقافي التعليمي بيت القاهرة بالفسطاط.

يتضمن برنامج الزيارة بحث استعدادات مصر لاقامة المؤتمر وعرض جدول الاعمال مع مناقشة الاجراءات الخاصة بتنظيم الشق رفيع المستوى و الذى يحضره وزراء العالم .

كما تشمل الزيارة قيام السيدة كريستيانا باسكا بالمر بجولة تفقديه لموقع تنظيم المؤتمر بمدينة شرم الشيخ للوقوف على الاجراءات التحضيرية للمؤتمر الذى يحضره ممثلو دول العالم و الامم المتحده و المنظمات الحكومية و غير الحكومية بالإضافة الى الخبراء فى كافة مجالات التنوع البيولوجى وممثلو شباب العالم و المهتمون بقضايا التنوع البيولوجي .

جدير بالذكر أن الوفد المصرى برئاسة الدكتور خالد فهمى وزير البيئه قد نجح فى انتزاع موافقة مؤتمر الأطراف ١٣ الذى عقد بمدينة كانكون بالمكسيك بالإجماع، على استضافة مصر لاجتماع الأطراف ١٤ وذلك تتویجاً للجھود المبذولة في صون وحمایة وإدارة التنوع البیولوجي ودمجھا في القطاعات التنمویة المختلفة.. كالسیاحة والزراعة والمصاید وغیرھا من القطاعات.