 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 12:40 مساءً
روابط سريعة
وزير البيئة يناقش غدا استعدادات مصر لمؤتمر «الأطراف ١٤»
وزير البيئة خالد فهمي‎

وزير البيئة يناقش غدا استعدادات مصر لمؤتمر «الأطراف ١٤»

الأحد، 30 ابريل 2017 12:24 م
أ ش أ

يستقبل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة غدا الاثنين  السيدة كريستيانا باسكا بالمر مساعد الامين العام للامم المتحدة - الامين التنفيذى لاتفاقية الامم المتحده للتنوع البيولوجى لمناقشة الاجراءات التحضيرية لاستضافة مصر لمؤتمر الاطراف الرابع عشر للاتفاقية المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الربع الاخير من عام ٢٠١٨، و ذلك بالمركز الثقافي التعليمي بيت القاهرة بالفسطاط.

يتضمن برنامج الزيارة بحث استعدادات مصر لاقامة المؤتمر وعرض جدول الاعمال مع مناقشة الاجراءات الخاصة بتنظيم الشق رفيع المستوى و الذى يحضره وزراء العالم .

كما تشمل الزيارة قيام السيدة كريستيانا باسكا بالمر بجولة تفقديه لموقع تنظيم المؤتمر بمدينة شرم الشيخ للوقوف على الاجراءات التحضيرية للمؤتمر الذى يحضره ممثلو دول العالم و الامم المتحده و المنظمات الحكومية و غير الحكومية بالإضافة الى الخبراء فى كافة مجالات التنوع البيولوجى وممثلو شباب العالم و المهتمون بقضايا التنوع البيولوجي .

جدير بالذكر أن الوفد المصرى برئاسة الدكتور خالد فهمى وزير البيئه قد نجح فى انتزاع موافقة مؤتمر الأطراف ١٣ الذى عقد بمدينة كانكون بالمكسيك بالإجماع، على استضافة مصر لاجتماع الأطراف ١٤ وذلك تتویجاً للجھود المبذولة في صون وحمایة وإدارة التنوع البیولوجي ودمجھا في القطاعات التنمویة المختلفة.. كالسیاحة والزراعة والمصاید وغیرھا من القطاعات.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3