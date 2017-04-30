الصحة: توفير أدوية بوحدات الرعاية الصحية بتكلفة 72 مليون جنيهالأحد، 30 ابريل 2017 12:22 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توريد أدوية بتكلفة اجمالية 72 مليون جنيه لتلبية احتياجات الدواء لوحدات الرعاية الاساسية بمحافظات الصعيد للعام المالي 2017-2018 وذلك من خلال تمويل قرض البنك الدولي.
وأوضحت الدكتورة منى الناقة رئيس قطاع الرعاية الاساسية أن أمر التوريد شمل 1141 وحدة رعاية اساسية في سبع محافظات بالصعيد وهي سوهاج وبني سويف والأقصر وأسوان وأسيوط والمنيا وقنا ، مشيرة الى أنه تم تحديد قائمة ادوية احتياجات العام الحالي طبقا لمعدلات استهلاك العام الماضي لدعم توفير الدواء بالكميات المناسبة مع تزويد بعض اصناف الادوية لتلبية احتياجات الوحدات الصحية.
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