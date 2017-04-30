صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا، يستعد اليوم لاستقبال العبارة “محبة” وعلى متنها 972 معتمرا قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما تغادر ذات العبارة وعلى متنها 820 معتمرا متجهة الى ميناء ينبع، والعبارة “القاهرة” وعلى متنها 273 راكبا و8 شاحنات و18 سيارة.

وقال يوسف إن الميناء غادرته أيضا السفينة “بوسيدون اكسبريس” وعلى متنها 166 راكبا و95 شاحنة و2 سيارة ، والسفينة “الفيروز” وعلى متنها 9 ركاب، و14 شاحنة، والسفينة “الحرية” وعلى متنها 7 ركاب و77 شاحنة.

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع بجنوب سيناء استقبل العبارة “ايلة” وعلى متنها 787 راكبا منهم 467 معتمرا و9 باص عمرة، و2 باص جيت، و17 دراجة نارية، والعبارة “سينا” وعلى متنها 45 راكبا و20 برادا و69 تريلا، وغادرته العبارة “سينا” وعلى متنها 43 راكبا، و29 برادا و17 تريلا.