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ميناء سفاجا يستقبل 972 معتمرا من ينبع
ميناء سفاجا

ميناء سفاجا يستقبل 972 معتمرا من ينبع

الأحد، 30 ابريل 2017 12:25 م
وكالات

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة محبة، وعلى متنها 972 معتمرا، قادمة من ميناء ينبع السعودي.

كما تغادر العبارة محبة، وعلى متنها 820 معتمرا، متجهة الى ميناء ينبع، والعبارة القاهرة، وعلى متنها 273 راكبا و 8 شاحنة و 18 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 166 راكبا و 95 شاحنة و 2 سيارة و السفينة الفيروز، وعلى متنها 9 راكبا و 14 شاحنة و السفينة الحرية، وعلى متنها 7 راكب و 77 شاحنة.

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة، وعلى متنها 787 راكبا منهم 467 معتمر و 9 باص عمرة و 2 باص جيت و 17 دراجة نارية، و العبارة سينا، وعلى متنها 45 راكب و 20 برادا و 69 تريلا.

كما تغادر العبارة سينا، وعلى متنها 43 راكب و 29 براد و 17 تريلا .

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