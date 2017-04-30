الصحة : صرف ٨,٣ مليون كبسولة فيتامين "أ" للأطفال والأمهات خلال 3 أشهرالأحد، 30 ابريل 2017 12:20 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير وصرف 8 مليون و331 الف و500 كبسولة فيتامين “أ “للأطفال والامهات بالوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ، وذلك للوقاية من أمراض سوء التغذية والعمل على تعزيز صحة الاطفال والامهات والحد من الوفيات ، خلال الربع الاول من العام الحالي.
وأوضحت الدكتورة منى الناقة رئيس قطاع الرعاية الاساسية أنه تم توفير مستلزمات الإعاشة والتغذية ببعض المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان للأطفال المقيمين بدور الرعاية كما يتم القيام بالإشراف والمتابعة على مراكز الرعاية للتأكد من تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة للأطفال.
وأشارت رئيس قطاع الرعاية الاساسية الى أنه تم المرور الاشرافي على 147 وحدة فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية تضمنت وحدات الرعاية الصحية الإساسية و الوحدات المدرجة ببرنامج رعاية اللاجئين السوريين بالاضافة الى الوحدات المدرجة ببرنامج ما حول الولادة والتغذية.
وفي سياق متصل قالت رئيس قطاع الرعاية الاساسية أنه تم تدريب 715 من الفريق الطبى على أسس وقواعد الخدمات المقدمة للأم والطفل خلال ذات الفترة السابقة ، لافتة الى أن الدورات المقدمة تضمنت التدريب على برنامج تقصي وفيات الأمهات والرعاية العاجلة لمضاعفات الحمل والولادة بالاضافة الى برنامج دعم وحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية .
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