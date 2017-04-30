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الأحد 30 ابريل 2017 12:30 مساءً
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الدفاع الأفغانية: مقتل 9 مسلحين في غارتين منفصلتين خلال الـ 24 ساعة الماضية
هجوم - افغانستان

الدفاع الأفغانية: مقتل 9 مسلحين في غارتين منفصلتين خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأحد، 30 ابريل 2017 12:30 م
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 9 مسلحين ، في غارتين منفصلتين بمقاطعتي ننجرهار شرق البلاد ورداك المجاورة ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أن 4 مسلحين قتلوا في غارة واحدة نفذتها طائرات حربية تابعة للقوات الجوية الأفغانية على موقعهم في قرية “باراسياري” بمنطقة آشين في مقاطعة ننجرهار شرق البلاد، فيما لقي 5 مسلحين آخرين من جماعة “حقاني” مصرعهم ، في غارة جوية بمنطقة شاك بمقاطعة ورداك المجاورة.

جدير بالذكر أن جماعة “حقاني” المرتبطة بطالبان، والتي تنشط بشكل أساسي في المقاطعات الشرقية والعاصمة كابول، تتحمل مسؤولية العديد من الهجمات الكبيرة على قوات الأمن.

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