أكد أحمد رياض أبو هميلة مدير تحرير “الأخبار برايل” أول مجلة للمكفوفين والذي تم تكريمه من رئيس الجمهورية أثناء المؤتمر الوطني الثالث للشباب الذي أقيم الأسبوع الماضي بالإسماعيلية، أن المجلة تطبع بطريقة “برايل” التي تخدم المكفوفين وتخاطب حوالي 15 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع من بينهم 2 مليون كفيف.

وأعلن أبو هميلة من خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، أنه هناك خطة لطباعة المجلة بنسختين بطريقتي “البرايل” و”الطباعة المقروءة الطبيعية” لمساعدة المبصرين والمكفوفين بمشاركة المجلة، موضحا أن المجلة تهدف لنشر الوعي ومخاطبة الفكر لكل فئات المجتمع وتزويد المكفوفين بالأخبار الجديدة حتى لا يقعوا “فريسة” لعدم متابعة كل ما هو جديد حيث تحتوي جميع المطبوعات “البرايل” على معلومات تراثية فقط وليست أخبار الساعة.

وأضاف أن المجلة شهرية تصدر عن “مؤسسة اخبار اليوم”، وتحتوي على تحقيقات وتقارير ومقالات رأي لكتاب وإعلاميين مميزين أسامة كمال وسليمان جودة، واصفا إياها بـ”المجلة المتكاملة مثل باقي المجلات”.

وفي السياق نفسه، أوضح الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس ادارة “أخبار اليوم” أن الفكرة من المجلة هي توفير المجلات للجمعيات المختصة والمدارس بشكل مجاني من خلال إحسان تمويل المجلة، متمنيا تواجدها بجميع قصور الثقافة ومراكز الشباب.

وأعلن رزق من خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج اليوم، أنه هناك “مفاجأة” ستقوم بها المجلة قريبا، مؤكدا أنها سيكون “سبق صحفي له دوي وستتناقلها الصحف والمجلات”.