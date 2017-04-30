شهدت كلية الآداب بجامعة بنها اليوم الأحد، إغماء 12 طالبة بعد رش زميلتهن مادة مخدرة أثناء مشاجرة بينهما على”فيشة” للكهرباء، وتم نقل المصابين للمستشفي الجامعي ببنها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب، إنها تلقت بلاغا من الأمن بدخول 12 طالبة في حالة إغماء إثر قيام زميلتهن برش “إسبراي” المستخدم للدفاع عن النفس على وجههن إثر نشوب مشاجرة بينهن بسبب رغبة الطالبة المتهمة نزع “فيشة” الكهرباء المستخدمة للمروحة ووضع الشاحن الخاص بهاتفها المحمول فرفضت الطالبات، فأخرجت الـ”سبراي” من حقيبتها ورشت زميلاتها.

وأشارت عبير الرباط إلى أنها حولت الطالبات إلى مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان عليهن، وتحفظت على الطالبة المتهمة لحين إحالتها للشئون القانونية لاتخاذ إجراءات ضدها.