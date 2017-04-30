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رسميا.. طنطا يشكو حكم مباراة الزمالك لاتحاد الكرة
الزمالك وطنطا

رسميا.. طنطا يشكو حكم مباراة الزمالك لاتحاد الكرة

الأحد، 30 ابريل 2017 12:10 م
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أرسل مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى، فاكسا رسميا لاتحاد الكرة يشكو فيه عوض سعفان حكم مباراته أمام الزمالك، والتى انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وأكد الفاكس أن نادى طنطا تعرض لظلم واضح خلال مبارياته مع نادى الزمالك سواء فى الدور الأول أو فى الدور الثانى، مطالبا اتحاد الكرة بمراجعة شريط المباراة من أجل الحكم على أخطاء الحكم، التى تسببت فى خسارة الفريق لنقاط المباراة الثلاث .

وطلب نادى طنطا من اتحاد الكرة ضرورة تعيين حكام دوليين فى مبارياته المقبلة، خاصة أن اللقاءات المقبلة لا تقبل القسمة على اثنين ولا تتحمل أخطاء تحكيمية بسبب موقف الفريق فى جدول مسابقة الدورى.

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