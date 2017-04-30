تستضيف قاعة “زياد بكير” في دار الأوبرا المصرية، معرض الفنان د. محمد الديب تحت عنوان “ظلال 2 ” للتصوير الفوتوغرافي، وذلك مساء يوم “الأربعاء” القادم الموافق 3 مايو، ويستمر المعرض حتى 10 من نفس الشهر.

كما تستضيف قاعة صلاح طاهر معرض الفنان ماهر موسى في نفس الموعد.

سوف تفتتح المعرضان الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا والدكتور محمد إسحاق عميد كلية التربية الفنية بالزمالك، والمهندس رضا الدنف رئيس صالون مصر للتصوير الضوئي.

ويوجد للديب العديد من المقتنيات بمتحف الفن الحديث ودار الأوبرا والمركز الثقافي المصري بلندن.