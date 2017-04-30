 Moheet on google
الأحد 30 ابريل 2017 12:41 مساءً
روابط سريعة
الأربعاء.. معرضان لمحمد الديب وماهر موسى في دار الأوبرا
معرض ظلال

الأربعاء.. معرضان لمحمد الديب وماهر موسى في دار الأوبرا

الأحد، 30 ابريل 2017 12:25 م
رهام محمود

تستضيف قاعة “زياد بكير” في دار الأوبرا المصرية، معرض الفنان د. محمد الديب تحت عنوان “ظلال 2 ” للتصوير الفوتوغرافي، وذلك مساء يوم “الأربعاء” القادم  الموافق 3 مايو، ويستمر المعرض حتى 10 من نفس الشهر.
كما تستضيف قاعة صلاح طاهر معرض الفنان ماهر موسى في نفس الموعد.
سوف تفتتح المعرضان الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا والدكتور محمد إسحاق عميد كلية التربية الفنية بالزمالك، والمهندس رضا الدنف رئيس صالون مصر للتصوير الضوئي.
ويوجد للديب العديد من المقتنيات بمتحف الفن الحديث ودار الأوبرا والمركز الثقافي المصري بلندن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3